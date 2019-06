Bolt: "Lo United deve trattenere Pogba. Alla Juventus era pazzesco"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Usain Bolt caldeggia la permanenza al Manchester United di Paul Pogba, obiettivo di mercato di Real Madrid e Juventus. Questo il suo commento sul momento dei red devils: "In questo momento è dura per loro. Quando è subentrato Solskjaer ha fatto bene, ma alcuni infortuni hanno compromesso il lavoro e una volta rientrati non erano più gli stessi. Vediamo chi arriverà durante il mercato, ripartiamo da lì. Dobbiamo crederci".

Pogba è meglio tenerlo o cederlo?

"Meglio tenerlo, senza dubbio. Io credo si debba costruire la squadra attorno a lui. Per me è uno dei migliori in questo momento e sono un suo grande fan. Si è visto su quali livelli può esprimersi, quando giocava alla Juve era pazzesco, così come nella Francia. Deve solo giocare nella giusta posizione".