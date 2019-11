Borussia Dortmund, Alcacer di nuovo KO: a rischio per il Barcellona

Suona l'allarme in casa del Borussia Dortmund, a cinque giorni dalla sfida decisiva contro il Barcellona al Camp Nou. Non tanto per i risultati (dopo lo 0-4 di Monaco, stasera stava arrivando un'altra sconfitta clamorosa, contro il Paderborn ultimo in classifica), quanto per un problema fisico accusato dal bomber, Paco Alcacer. L'attaccante spagnolo si è infortunato nei minuti finali della prima frazione ed è rientrato zoppicando negli spogliatoi. Non trova pace l'ex Valencia, che era già stato fuori per un mese a causa di un problema al tendine d'Achille.