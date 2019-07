Borussia Dortmund, attenzione al Barcellona: blaugrana su Guerreiro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Raphael Guerreiro può essere una valida alternativa a Junior Firpo. Il Barcellona continua a muoversi sul mercato e i blaugrana stanno cercando una valida alternativa sulla catena di sinistra. Al momento Firpo, come riporta AS, ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. L'esterno dei gialloneri ha invece il contratto in scadenza nel 2020, dunque il Borussia Dortmund potrebbe abbassare le pretese per evitare di perderlo a zero.