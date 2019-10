© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Borussia Dortmund molto probabilmente dovrà fare a meno del suo portiere Roman Burki per la sfida di Champions League contro l'Inter in programma mercoledì a Milano. L'estremo difensore infatti si è infortunato al ginocchio contro il Borussia M'Gladbach dopo una serie di grandi parate, scontrandosi con un avversario e nelle prossime ore si sottoporrà ad ulteriori esami per capire l'entità del problema. Dopo la gara ieri il ginocchio di Burki era leggermente gonfio ed è fortemente in dubbio per la trasferta di Champions.