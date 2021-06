tmw Roma, c'è anche l'idea Burki per la porta: è in uscita dal Borussia Dortmund

Con l'arrivo di Kobel, per il Borussia Dortmund il profilo di Roman Burki diventa ingombrante (guadagna circa tre milioni all'anno, ndr): è uno dei profili a cui sta pensando la Roma in vista della rivoluzione che investirà il reparto con l'arrivo di Mourinho. Pur tenendo l'opzione Rui Patricio in primissima fila, soprattutto per il gradimento tecnico per l'estremo difensore del Wolverhampton, anche il nome dello svizzero è tenuto in considerazione, anche perché il suo cartellino costerebbe appena un milione o poco più.