Borussia Dortmund, Pulisic: "Non ci arrenderemo proprio ora"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 2-2 conquistato in casa del Werder Brema, il Borussia Dortmund ha visto le sue chance di vincere il titolo diminuire in modo importante. A due giornate dalla fine del campionato, infatti la squadra di Favre ha quattro punti di distacco dal Bayern capolista ma Pulisic ha spiegato di continuare a credere al titolo: "Non ci arrenderemmo mai. Sappiamo di poter fare la nostra parte ora, e si tratta solo che il Bayern deve perdere qualche partita, ma non ci arrenderemo mai".