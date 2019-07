Bruce: "Ho parlato col Newcastle, serve un accordo con lo Sheffield Wed"

Il tecnico dello Sheffield Wednesday, Steve Bruce ha confermato di aver avuto dei colloqui con il Newcastle per prendere il posto di Benitez ma ha anche ammesso che deve aspettare che i due club trovino un accordo per sbloccare la situazione: "È nelle mani dei due club al momento. Non c'è davvero nulla di cui parlare finché i due club non raggiungono una sorta di compromesso. Ho parlato con il Newcastle sì. È accaduto tutto così rapidamente che devo fare il punto della situazione, è nelle mani di entrambi i club e vedremo cosa succede nelle prossime 24-48 ore".