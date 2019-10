Gara complicatissima domani per il Brugge per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. In Belgio arriva il PSG e il tecnico dei padroni di casa Philippe Clement ha analizzato così il match nella conferenza stampa della vigilia: "Questo gruppo ha fame e puntiamo a seguire le nostre ambizioni. Per questo dico che nessuno fuori dalle mura di casa nostra è così esigente nei nostri confronti quanto noi. Quella col PSG in questo momento è una sfida ancor più grande di quella contro il Real Madrid visto il risultato che hanno ottenuto fra loro. Domani avremo un altro test a nostra disposizione per vedere a che livello siamo. La qualificazione? Non ci pensiamo. Per noi anche il terzo posto sarebbe un risultato eccezionale. Per riuscirci dobbiamo affrontare una gara alla volta. Iniziando da domani".