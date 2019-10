Quattro gol realizzati nell'ultima partita in programma nella 7^ giornata di Bundesliga, ed emozioni condensate per un finale thriller. Al triplice fischio è 2-2 tra Eintracht Francoforte e Werder Brema: avanti gli ospiti con Klaassen a metà primo tempo, ripresi poi ad inizio secondo tempo da Rode. A due dal novantesimo il gol dell'ex milanista Andre Silva sembrava poter consegnare tre punti ai suoi, puniti però da un rigore in pieno recupero. Realizzato da Rashica.

BUNDESLIGA - 7° TURNO

Hertha Berlino-Dusseldorf 3-1

Bayern Monaco-Hoffenheim 1-2

Friburgo-Dortmund 2-2

Leverkusen-Lipsia 1-1

Paderborn-Mainz 1-2

Schalke 04-Colonia 1-1

M'Gladbach-Augsburg 5-1

Wolfsburg-Union Berlino 1-0

Francoforte-Werder Brema 2-2