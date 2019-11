BVB, Hummels: "Destino Champions non è più nelle nostre mani"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Borussia Dortmund Mats Hummels ha parlato a Sky Sport Deutschland del ko di ieri contro il Barcellona che complica non poco il cammino tedesco in Champions, con l'Inter che è a pari punti ma col vantaggio degli scontri diretti: "Se commetti un errore del genere contro il Barça (il suo errore in occasione della rete balugrana), perdi giustamente. Questo mi disturba davvero. Sull'1-0 potevamo ancora farcela, il 2-0 ha reso tutto più difficile. Il passaggio errato ha causato un risultato dal quale non potevamo più uscire. Era una grande sfida da dove non siamo usciti bene. Il destino non è più nelle nostre mani ed è un peccato".