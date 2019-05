Caen, rischio retrocessione: il club paga la trasferta di Guingamp ai tifosi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Caen chiama a raccolta i suoi tifosi per cercare di evitare la retrocessione. Terzultimo in Ligue 1, il club francese ha infatti deciso di pagare la trasferta decisiva di sabato prossimo contro il Guingamp (ultimo in classifica) a tutti i propri sostenitori. Per loro, biglietti già pagati, ma anche pullman e auto per raggiungere lo Stade de Roudourou. Basterà per ottenere tre punti fondamentali nella corsa salvezza?