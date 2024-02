Ufficiale Nuovo trasferimento dalla Francia alla MLS, Djibril Diani va allo Charlotte FC

Lo Charlotte FC, club di Major League Soccer, ha ufficializzato l'ingaggio di un centrocampista dalla Ligue 2. Si tratta di Djibril Diani, calciatore classe '98 prelevato a titolo definitivo dal Caen. Il calciatore 26enne francese ha firmato un contratto per questa e per la prossima stagione di MLS con opzione per il 2026.

"Djibril è un centrocampista mancino versatile che può anche agire come difensore centrale mancino. È un giocatore ordinato e tecnico con un profilo atletico raro che si adatta alle caratteristiche che cerchiamo in quei ruoli", ha dichiarato il direttore generale di Charlotte Zoran Krneta. "Questa - prosegue - è stata una grande opportunità sul mercato per acquisire un giocatore che stavamo cercando da tempo e Djibril è un ottimo complemento alle opzioni di roster che abbiamo attualmente in squadra".

Adding quality and versatility to our midfield 💪#ForTheCrown pic.twitter.com/v8LICHsec5 — Charlotte FC (@CharlotteFC) February 13, 2024

Negli Stati Uniti il calciomercato invernale è ancora aperto e lo sarà fino al 23 aprile. Di seguito l'elenco dei principali campionati dove il calciomercato è ancora aperto.

Turchia: chiusura 9 febbraio.

Romania: chiusura 12 febbraio.

Ungheria: chiusura 14 febbraio.

Croazia: chiusura 15 febbraio.

Svizzera: chiusura 15 febbraio.

Serbia: chiusura 16 febbraio.

Argentina: chiusura 18 febbraio.

Emirati Arabi Uniti: chiusura 21 febbraio.

Polonia: chiusura 22 febbraio.

Russia: chiusura 22 febbraio.

Cina: chiusura 28 febbraio.

Brasile: chiusura 7 marzo.

Ucraina: chiusura 12 marzo.

Giappone: chiusura 27 marzo.

Svezia: chiusura 28 marzo.

Norvegia: chiusura 3 aprile.

USA: chiusura 23 aprile.