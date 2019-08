© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gary Cahill è ripartito dal Crystal Palace dopo aver vissuto una stagione difficile al Chelsea con Maurizio Sarri e ha ammesso che vuole assolutamente dimenticare l'anno passato: "Penso che dall'esterno non avete potuto capire quanto sia stato difficile. È qualcosa a cui non voglio mai abituarmi, ho giocato un ruolo importante in ogni stagione in cui sono stato in quel club, quindi è stata una strana stagione. È stata cancellata dalla mia vita, è stato un anno orribile ma non lo ricorderò nella mia carriera al Chelsea, ricorderò tutte le stagioni precedenti e quanto successo abbiamo avuto. La situazione sarebbe finita sempre con la mia partenza, ormai poteva andare solo così. Soprattutto con quell'allenatore, sarebbe andata così ma sono andato via con grandi ricordi".