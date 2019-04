© foto di J.M.Colomo

L'attaccante del Celta Vigo Iago Aspas ha parlato al sito ufficiale del club galiziano dopo il rinnovo delle scorse ore fino al 2023: "Sono felice, sono esattamente dove ho sempre sognato. Ho sempre detto di sentirmi a casa e questo per me è un aspetto importante. Offerte per me sono arrivate e arriveranno anche in futuro, ma con questo rinnovo ho anche voluto chiudere la porta a eventuali rumors di mercato".