Celtic come la Juventus: vince l'ottavo titolo di Scozia consecutivo

Il Celtic emula la Juventus e vince la Premiership scozzese per l'ottava stagione consecutiva. Il trionfo biancoverde è arrivato proprio questo pomeriggio grazie alla vittoria contro l'Aberdeen al Pittodrie Stadium: 3-0 netto, firmato dalle reti di Lustig, Simunovic e Odsonne Edouard. Si tratta del 50° titolo di Scozia vinto dagli Hoops, ora a -4 dai rivali storici del Rangers nella classifica di tutti i tempi dei campionati vinti e determinati a regalarsi anche la Coppa di Scozia nella finale contro gli Hearts del prossimo 25 maggio.

50 league titles… 🙌

Thank you for all your support, Celts! #GR8since1888 pic.twitter.com/bakXp7aYD4

— Celtic Football Club (@CelticFC) 4 maggio 2019