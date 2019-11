© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre la Lazio si giocherà le sue ultime chance di qualificazione ai sedicesimi di Europa League all'Olimpico di Roma contro il Cluj, il Celtic di Neil Lennon potrà affrontare il Rennes fra le mura amiche senza l'assillo del risultato, se non quello che gli permetterebbe di passare il girone come prima in classifica. "Il nostro obiettivo per domani è quello di ottenere tre vittorie su tre nelle gare interne. Vincere contro il Rennes, poi, ci permetterebbe di passare ai sedicesimi da primi in classifica con un conseguente sorteggio più agevole. Finora abbiamo fatto grandi prestazioni in Europa e quindi vorremmo continuare su questa linea. Essere in questa condizione in classifica in un girone con Lazio, Cluj e Rennes è qualcosa di molto soddisfacente, ma non ci rilasseremo. Domani ci sarà una grande cornice di pubblico e noi vogliamo rispondere con una bella prestazione".