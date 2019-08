Champions League, Brugge ai playoff. Fuori la Dinamo Kiev

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È finita l'avventura in Champions League per la Dinamo Kiev. Gli ucraini non riescono a ribaltare lo 0-1 subito all'andata dal Brugge e all'Olympiskyi arriva un rocambolesco 3-3. Bulyalskiy illude al 65', Deli al 38' pareggia i conti. Shepeliev al 50' riporta la Dinamo in vantaggio, Vormer a due minuti dalla fine manda il Brugge virtualmente ai playoff. Nei minuti di recupero l'autorete di Mechele vale il 3-2 ucraino, ma al 95' il definitivo 3-3. I belgi affronteranno ai playoff la qualificata fra LASK e Basilea.