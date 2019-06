Champions League, sorteggiati il primo e il secondo turno preliminari

© foto di Imago/Image Sport

La UEFA ha effettuato i sorteggi del primo e del secondo turno preliminare di Champions League 2019/2020. Tutte le squadre sconfitte procedono al secondo turno di qualificazione di UEFA Europa League, tranne la squadra sconfitta tra Celtic e Sarajevo, che procede al terzo turno di qualificazione. Ricordiamo che l'esito del sorteggio è provvisorio e soggetto ai risultati delle indagini e/o dei procedimenti giudiziari in corso nonché alla conferma finale da parte della UEFA. Il primo turno inizierà il 9-10 luglio, con i match di ritorno che verranno giocati il 16 e il 17 luglio.

Di seguito i due turni sorteggiati con tutte le combinazioni:

PRIMO TURNO PRELIMINARE

Gruppo 1 (teste di serie in grassetto)

Nõmme Kalju (EST) - Shkëndija (MKD)

Sūduva (LTU) - Stella Rossa (SRB)

Ararat-Armenia (ARM) - AIK (SWE)

Astana (KAZ) - CFR Cluj (ROU)

Ludogorets (BUL) - Ferencváros (HUN)

Gruppo 2 (teste di serie in grassetto)

Celtic (SCO) - Sarajevo (BIH)

Sheriff Tiraspol (MDA) - Saburtalo (GEO)

F91 Dudelange (LUX) - Valletta (MLT)

Partizani (ALB) - Qarabağ (AZE)

Slovan Bratislava (SVK) - Sutjeska (MNE)

Gruppo 3 (teste di serie in grassetto)

Linfield (NIR) - Rosenborg (NOR)

Valur Reykjavík (ISL) - Maribor (SVN)

Dundalk (IRL) - Riga (LVA)

The New Saints (WAL) - Winners of the preliminary round

HJK Helsinki (FIN) - HB Tórshavn (FRO)

BATE Borisov (BLR) - Piast Gliwice (POL)

SECONDO TURNO PRELIMINARE

Gruppo 1

Astana (KAZ)/CFR Cluj (ROU) - Maccabi Tel-Aviv (ISR)

BATE Borisov (BLR)/Piast Gliwice (POL) - Linfield (NIR)/Rosenborg (NOR)

The New Saints (WAL)/Winners of the preliminary round - København (DEN)

Ferencváros (HUN)/Ludogorets (BUL) - F91 Dudelange (LUX)/Valletta (MLT)

Dundalk (IRL)/Riga (LVA) - Partizani (ALB)/Qarabağ (AZE)

Gruppo 2

Sheriff Tiraspol (MDA)/Saburtalo (GEO) - GNK Dinamo (CRO)

Celtic (SCO)/Sarajevo (BIH) - Nõmme Kalju (EST)/Shkëndija (MKD)

Sūduva (LTU)/Crvena zvezda (SRB) - HJK Helsinki (FIN)/HB Tórshavn (FRO)

Slovan Bratislava (SVK)/Sutjeska (MNE) - APOEL (CYP)

Valur Reykjavík (ISL)/Maribor (SVN) - Ararat-Armenia (ARM)/AIK (SWE)

Percorso Piazzate

Viktoria Plzeň (CZE) - Olympiacos (GRE)

PSV Eindhoven (NED) - Basilea (SUI)