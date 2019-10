Champions, terminate le gare delle 18.55: vittorie per Chelsea e Lipsia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Terminate le gare delle 18.55 dei gironi di Champions League. L'Ajax perde in casa per 0-1, con l'acuto di Batshuayi a pochi minuti dal termine, dopo il palo di Alvarez a metà secondo tempo. Ribaltato invece il mondo in casa Lipsia, con gli uomini di Nagelsmann che - pur senza Werner - si portano in vantaggio per 2-1 grazie ai gol di Laimer e Sabitzer dopo l'iniziale vantaggio di Rakitskiy.

Ajax-Chelsea 0-1 (Batshuayi)

RB Lipsia-Zenit San Pietroburgo 2-1 (Laimer, Sabitzer; Rakitskiy)