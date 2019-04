Chelsea, addio a Giroud in estate: il francese rifiuta il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei giorni scorsi lo aveva fatto capire, Olivier Giroud. "Non sono felice, voglio giocare di più", era il pensiero espresso dal francese del Chelsea davanti ai microfoni. E proprio seguendo la sua idea, l'ex Arsenal ha rifiutato nelle ultime ore la proposta di rinnovo presentatagli dai Blues. Il Chelsea avrebbe voluto prolungare almeno di 12 mesi, ma Giroud ha detto no e in estate cercherà un'altra sistemazione. A riportarlo è il Daily Mirror.