Chelsea, Christensen senza spazio. Ma il danese vuole restare a lungo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è poco spazio per Andreas Christensen nel Chelsea di Sarri (15 presenze e 1300 giocati finora in stagione). Uno scarso feeling col tecnico italiano che, nonostante l'interesse di Juventus e Borussia Dortmund, non avrebbe convinto il giovane difensore a lasciare la Premier. Come informa il portale danese Bold, Christensen avrebbe confessato infatti di voler restare a lungo al Chelsea, determinato a conquistarsi un posto tra i titolari.