Il difensore del Chelsea, David Luiz, ha commentato l'imbarazzante incomprensione fra il tecnico Maurizio Sarri e il portiere Kepa Arrizabalaga il quale si è rifiutato di venire sostituito. Il brasiliano ha dichiarato a Sku Sports News: "Gli avevo detto che dobbiamo rispettare la decisione dell'allenatore. Ma non so se l'allenatore voleva sostituirlo perché sentiva dolore o per ragioni tattiche. Kepa ci ha detto che stava bene e durante la partita non hai molto tempo per spiegare".