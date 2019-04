Chelsea flop, la rassegna inglese: "I blues la buttano al vento"

I giornali inglesi aprono col deludente pareggio casalingo del Chelsea contro il Burnley. Enorme occasione persa dagli uomini di Maurizio Sarri in chiave Champions. I blues sono attualmente quarti con un punto di vantaggio sull'Arsenal e tre sul Manchester United, ma con una gara giocata in più rispetto alle due contendenti e con un calendario tutt'altro che semplice: domenica c'è proprio lo scontro diretto a Old Trafford. "I blues la buttano al vento" titola il Daily Telegraph. "Sarri espulso e i blues perdono freschezza" scrive Star Sport. "Un triste stato d'animo" titola il Mirror con un gioco di parole fra le parole Sarri e sorry. "La farsa dei Top 4" scrive il Daily Mail aggiungendo: "I blues buttano al vento una chance dopo i flop dei rivali".