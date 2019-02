© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud non intende lasciare il Chelsea. Come riporta il Sun, l'attaccante francese vorrebbe infatti legarsi ancora ai Blues, nonostante il minor spazio concessogli da Sarri dopo l'arrivo di Higuain. Giroud ha il contratto in scadenza a giugno, ma anche un'opzione per prolungare ulteriormente.