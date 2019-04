Chelsea, il blocco del mercato riporta Zouma a Stamford Bridge

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembra destinata a colorarsi nuovamente del blu Chelsea l'avventura in Premier League di Kurt Zouma. Secondo quanto riportato dal Sun il difensore francese, attualmente in prestito all'Everton e desideroso per sua stessa ammissione di rimanere nel club di Liverpool, farà ritorno a Stamford Bridge. Alla base della decisione del Chelsea il blocco al mercato imposto loro dalla FIFA per le prossime due finestre finestre di trasferimento.