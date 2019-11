© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il West Ham, il centrocampista del Chelsea Jorginho ha detto: "Penso che non siamo stati cinici, dobbiamo essere più cinici quando creiamo le occasioni. Non lo siamo stati e poi abbiamo concesso quel gol. Quindi è tutto molto difficile. Settimana difficile con City e Champions? Forse, ma abbiamo creato qualche possibilità e non abbiamo segnato. Questo è il problema".