L'11 aprile sarà una giornata chiave per il futuro del Chelsea. È prevista infatti per quella data l'audizione della dirigenza londinese davanti alla FIFA per decidere sul blocco del mercato fino a luglio 2020. Nessun commento da parte del massimo organismo mondiale sul futuro del Chelsea, mentre pare che a breve sarà il Manchester City a incorrere in una sanzione simile.