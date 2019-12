Chelsea, Lampard: "Bello sfidare Terry ma in campo non cambia niente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita contro l'Aston Villa: "La partita contro il Man City è stata negativa ma abbiamo giocato alla pari, contro il West Ham invece non ho visto la mia squadra in campo. Spero che oggi avremo una reazione rapida a queste ultime sfide".

Ritroverà Terry.

"Lui sta costruendo la propria carriera ed è bello ritrovarlo, anche per i tifosi visto che è stato un grandissimo giocatore e un grandissimo capitano. Ma in partita non farà una grande differenza".