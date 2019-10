Chelsea, Lampard: "Con l'Ajax partita complicata, ma vogliamo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pochi minuti al fischio d'inizio del match tra Ajax e Chelsea, valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida inedita quella tra olandesi e inglesi con i Blues che, nonostante le assenze, puntano alla vittoria come confermato dal tecnico Frank Lampard: "Questa è una partita complicata considerando il livello dell'Ajax e i risultati ottenuti in questa Champions. Noi non possiamo certo rilassarci dopo il risultato di Lille, vogliamo vincere ma sappiamo che sarà difficile. Abbiamo tanti talenti, in questo club è cambiata un po' la storia. Dopo tanti anni di grandi campioni adesso vogliamo lanciare i giovani. E' bello che questi ragazzi arrivino dall'Academy, è un bel test per loro e dobbiamo vedere a che livello siamo" sono state le sue parole ai microfoni di Sky.