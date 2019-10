Chelsea, Lampard: "Grande vittoria, la più soddisfacente in carriera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vince il Chelsea contro l'Ajax sbancando la Johan Cruiff Arena e raggiungendo proprio i Lancieri in vetta al girone H; l'eroe del match è Batshuayi, autore della rete decisiva, ma sulla vittoria dei Blues c'è la mano di Frank Lampard, autore dei cambi decisivi. Un merito che l'allenatore degli inglesi preferisce però dividere con i propri uomini: "Sono felice. Venire qui, giocare contro una squadra molto forte e meritare di batterli significa essere stati i migliori in campo. Loro erano brillanti e noi li abbiamo rispettati anche se sono consapevole che nella nostra squadra c'è qualità. Penso che stiamo andando nella giusta direzione, i segnali sono buoni anche se il nostro prodotto finale avrebbe potuto essere migliore. Abbiamo lavorato sodo per questo, finora è la mia vittoria più soddisfacente. Batshuayi e Pulisic? Michy ha aspettato tanto questo momento e se lo merita mentre Christian ha tanta qualità, vuole fare bene e rappresenta una delle opzioni che ho a disposizione. La partita di stasera dimostra ciò che può dare" ha dichiarato ai microfoni di BT Sport.