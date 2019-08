Chelsea, Lampard: "Liverpool diverso rispetto al Manchester United"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank Lampard, manager del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa prima del match di Supercoppa Europea. Ecco le parole del tecnico dei Blues: "Sono ottimista perché ho fiducia nei giocatori e nel fatto che siamo qui perché lo meritiamo. Sono consapevole della forza dei nostri avversari, che hanno vinto con merito la Champions League, hanno un allenatore fantastico e un grande gruppo di giocatori, ma se diamo il massimo possiamo vincere questa partita. Il Liverpool è una squadra diversa rispetto al Manchester United, dovremo cambiare leggermente il nostro approccio. Questo trofeo significa molto per il club. Lo so perché siamo stati battuti per due volte. Per un club come il Chelsea è importante dare sempre il massimo e provare a vincere. Siamo consapevoli di questo".