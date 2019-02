© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un mese di tempo per migliorare gioco e classifica. Secondo il The Guardian il Chelsea avrebbe dato questa sorta di scadenza al tecnico Maurizio Sarri dopo il pesantissimo 6-0 contro il Manchester City. Un mese di tempo per riprendere in mano le redini della squadra e migliorare la posizione in Premier, fermo restando che la sfida di Europa League contro il Malmo sarà subito un esame da non fallire tanto per lui quanto per la squadra.