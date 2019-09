Chelsea, quando il gol è giovane: 11 reti per i Blues, tutte dal vivaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi a valanga (5-2) sul Wolves, il Chelsea ha iniziato il proprio campionato tra alti e bassi. Ma con una certezza: i tanti gol. La squadra di Frank Lampard ne ha segnati 11 in 5 giornate di Premier. E non solo: tutti arrivano da ragazzi dell'academy. Re del gol è Tammy Abraham, 21enne attaccante prodotto del vivaio, oggi autore di un poker (più un autogol per non farsi mancare nulla) e più in generale a segno già sette volte in campionato. Le altre quattro marcature dei Blues portano le firme di Mason Mount, centrocampista classe '99 fin qui marcatore 3 volte, e Fikayo Tomori, difensore '97 a segno oggi per la prima volta.