La FIFA ha bloccato il mercato del Chelsea per le prossime due sessione di mercato per alcune violazioni sul trasferimento di minori. Come riporta Sky Sports uno dei principali contenziosi è stato quello relativo al tesseramento di Bertrand Traoré. Il ragazzo firmò con il Chelsea il 1° gennaio 2014, qualche mese dopo aver compiuto 18 anni, tuttavia sono emerse delle immagini del giovane con la maglia del Chelsea nel 2011, quando aveva appena 16 anni.