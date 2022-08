ufficiale Bertrand Traoré lascia l'Aston Villa e va in Turchia, prestito per una stagione

vedi letture

Bertrand Traoré lascia l'Aston Villa in prestito. L'esterno d'attacco burkinabé, pagato nel 2020 oltre 18 milioni di euro, è stato ceduto in prestito per una stagione all'Istanbul Basaksehir.