Chelsea, vicino il riscatto di Kovacic e il Real coinvolge Hazard

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato da Marca, il Chelsea è pronto a chiudere l'accordo con il Real Madrid per il riscatto di Mateo Kovacic, arrivato in prestito nel corso della scorsa estate. Un'operazione che supera il blocco del mercato comminato dalla FIFA al club di Abramovich e che i Blancos avallano con la speranza di abbassare le pretese dei londinesi per la cessione di Eden Hazard. L'idea di Perez è quella di abbassare la richiesta sotto i 100 milioni di euro contro una richiesta iniziale da 140 milioni di euro.