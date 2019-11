© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, eurorivale dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Southampton. "Ho imparato molto in Premier League, prima non ero così preparato sulle palle lunghe, sul difendere i calci piazzati. Invece qui devi passare molto tempo su questo. Poi ho conosciuto i miei giocatori, la qualità che hanno e come adattarmi a loro. Sono d'accordo con Klopp, dobbiamo giocare meno partite, ora è troppo".