City-Tottenham, il Mirror e le parole di Guardiola: "Siamo ancora feriti"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Daily Mirror di questa mattina apre in prima pagina con le parole di Pep Guardiola in vista della sfida di oggi contro il Tottenham in campionato, dopo la pesantissima eliminazione dalla Champions League proprio per mano degli Spurs: "Siamo ancora feriti". Il Manchester City è "devastato" mentalmente dal risultato di mercoledì sera, con il tecnico spagnolo che teme un contraccolpo. Perdere punti adesso significherebbe consegnare al Liverpool la grande possibilità di vincere il titolo.