Crisi Real Madrid, Mijatovic: "Zidane non è in grado di trovare soluzioni"

Pedrag Mijatovic, grande ex del Real Madrid, ha parlato a El Larguero della difficile situazione dei Blancos dopo il ko col PSG: "Non me l'aspettavo. Credevo in un Madrid diverso vista la competizione, invece il PSG è stato migliore in tutti gli aspetti. La situazione è preoccupante e purtroppo non vedo uno Zidane in grado di trovare soluzioni al problema".