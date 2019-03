© foto di Imago/Image Sport

Brutta sconfitta per la Croazia in Ungheria. Dopo aver battuto l'Azerbaigian all'esordio, ieri i Vatreni hanno infatti perso 2-1. Questo il commento del ct Zlatko Dalic in conferenza stampa: "Come squadra la Croazia stasera non è stata all'altezza delle aspettative e delle sue qualità. È vietato però metterci a piangere per questo ko, dobbiamo rialzare subito la testa". La Nazionale di Perisic e Brozovic è al momento quarta in classifica nel Gruppo E di qualificazione a Euro 2020 con 3 punti.