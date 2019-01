Crystal Palace, Hodgson: "Zaha al Dortmund? Non c'è nulla di vero"

Negli ultimi giorni le voci su un possibile interessamento del Borussia Dortmund per Zaha si erano fatte sempre più insistenti. Tuttavia il tecnico del Crystal Palace, Roy Hodgson sulla questione ha detto: "Sono semplici speculazioni, nessuna richiesta è pervenuta per Zaha, che comunque in estate ha rinnovato per altri 5 anni. Wilfried resta con noi”.