De Gea paperone con i guanti. Lo spagnolo raddoppia il suo primato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con la firma che si appresta ad apporre sul suo nuovo contratto con il Manchester United, lo spagnolo David de Gea non diventerà ufficialmente il portiere con il contratto più remunerativo nella storia del calcio, nonostante arrivi a guadagnare ben 21 milioni di euro netti a stagione - una cifra davvero sbalorditiva - ma soltanto perché, con i già oltre 10 milioni che percepisce attualmente, lo è già. L'estremo difensore spagnolo però andrà a scavare un solco davvero impressionante (e la conseguenza potrebbe essere anche un autunno/inverno di guantoni che rinnovano a peso d'oro, chissà) tra sé e il resto dei portieri in giro nei migliori club d'Europa, dato che arriverà a prendere più del doppio del secondo nella graduatoria, Oblak dell'Atletico Madrid. Un vero Paperone, e non nell'accezione negativa che può avere per un portiere. Andando a scorrere i nomi della top-5 dei più pagati, nell'ultima posizione di questa classifica, che però potrebbe essere viziata da eventuali cambiamenti legati allo stato di salute e allo status contrattuale di Casillas, troviamo anche un esponente nostrano: è Donnarumma, che con i suoi 6 milioni è sia il portiere più pagato tra gli italiani che nell'intero panorama della Serie A.

1) David De Gea (Manchester United) - 21 milioni

2) Jan Oblak (Atletico Madrid) - 10 milioni

3) Ederson (Manchester City) - 9,9 milioni

4) Iker Casillas (Porto) - 6,5 milioni

5) Gianluigi Donnarumma (Milan) - 6 milioni