Il centrocampista dell'Ajax, prossimo acquisto del Barcellona, Frenkie De Jong ha parlato a Sport della possibilità che anche il compagno Matthijs De Ligt lo possa raggiungere in blaugrana: "Onestamente non è una cosa che riguarda me. E' De Ligt che deve decidere cosa fare col suo futuro, io di certo non voglio interferire su quelle che sono le sue idee".