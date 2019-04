© foto di Imago/Image Sport

Ha fatto litigare Inghilterra e Irlanda, scegliendo la prima dopo aver già giocato con la seconda. Ora Declan Rice, ventenne talento del West Ham, è pronto a scatenare anche un derby di mercato. Sulle sue tracce vi sono infatti i due club di Manchester, United e City. Di cui però Rice non sembra preoccuparsi: "Sono contento, penso a giocare. Ho un rapporto speciale con i tifosi e amo giocare per il West Ham. Il fatto di essere paragonato ad altri giocatori, o di essere accostato alle big, non mi fa pensare, non mi preoccupa, in tutta onestà. Se ci pensi troppo ti blocca, ho 20 anni e tutta una carriera davanti a me".