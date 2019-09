© foto di Insidefoto/Image Sport

Vicente del Bosque, ex CT della Spagna e tecnico del Real Madrid, ha parlato a Cadena Ser di vari temi: "Neymar o Mbappé? Preferisco il primo: mi piace la sua tecnica, il suo tocco di palla, la precisione. È straordinario. Non mi piace però che faccia un sacco di cavolate, non è un buon esempio. Credo che Barcellona e Real non abbiano bisogno di rivoluzioni, anche perché è difficile acquistare giocatori migliori. Atletico e Siviglia, invece, hanno cambiato molto".