© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mousa Dembelé spiega il suo addio al Tottenham. Il centrocampista belga, che a gennaio è volato in Cina per firmare col Guangzhou R&F, si è espresso così: "Mi definisco una persona open-minded. Proprio questa è una delle ragioni che mi hanno spinto a scegliere la Cina, volevo vedere e vivere qualcosa di differente. Sono convinto che io e la mia famiglia ci troveremo molto bene al Guangzhou". Dembelé era stato cercato anche da Inter e Milan in vista della prossima stagione. Lo riporta Sky Sports UK.