Sul conto di Florentino Luis, 20enne centrocampista di talento del Benfica, non ci sarebbe solamente l'interesse del Manchester City, ma anche dell'altra grande squadra della città. Sulle sue tracce c'è infatti anche il Manchester United, come riporta il Daily Star, e così nella prossima sessione estiva di trasferimenti potrebbe andare in scena un derby di Manchester sulla giovane stellina lusitana.