DFB Pokal, poker dello Schalke contro il Fortuna Dusseldorf

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Netto successo dello Schalke 04 negli ottavi di finale della Coppa di Germania contro il Fortuna Dusseldurf. 4-1 il punteggio finale in favore del club di Gelsenkirchen, che vola così ai quarti di finale. Doppietta di Sane e reti di Kutucu e Uth. Di Hennings il gol, inutile ai fini della qualificazione, del Fortuna Dusseldorf. Esordio in Germania per l'ex Sampdoria Kownacki.

Schalke 04-Fortuna Dusseldorf 4-1 (30' Kutucu, 48' Sane, 53' Uth, 71' Hennings, 87' Sane)