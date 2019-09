© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per Antoine Griezmann con questo fanno 10 anni da calciatore professionista. Prima nella Real Sociedad, prima del salto in avanti nell'Atletico Madrid e - di recente - il grande passo Barcellona. In occasione di questa ricorrenza perciò l'attaccante francese, e con lui la Puma, che lo sponsorizza, hanno lanciato un'edizione speciale di scarpini, tutti gialli con un grande smile, chiamata "Grizi 10-year edition" sulla cui suola sono impresse le dieci date più importanti nella carriera di Le Petit Diable. Il prezzo? Non esattamente dei più popolari: 250 euro.