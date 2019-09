Dinamo Zagabria, Bjelica: "Dani Olmo un giorno giocherà in una big"

© foto di LR Press

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Dinamo Zagabria Nenad Bjelica ha parlato anche dell'exploit di Dani Olmo, a segno stasera contro l'Atalanta ed ex obiettivo di mercato del Milan: "Ho fatto tantissimi complimenti a Dani, sono sicurissimo che un giorno se ne andrà per giocare in un top club europeo. Quando arriverà quel giorno la Dinamo sarà triste, ma non ho mai incontrato un giocatore di 22 anni con queste caratteristiche tecniche e umane. Gli auguro il meglio per il futuro".